＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ初日◇12日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は第1ラウンドが進行中。松山英樹、初出場の久常涼はともにペブルビーチGL（PB）をプレー。久常が10バーディ・ボギーなしで米自己ベスト「62」をたたき出し、単独首位でホールアウトした。【AI分析で発見】松山英樹、高精度アイアンの