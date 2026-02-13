元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が９日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを見せた。「ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＰａｒｔｙの時の衣装とメイク最近の中でも時にお気に入りのスタイリングです！」とつづり、おなかの部分に切れ込みが入った白のドレス姿でポーズを取る様子を複数枚公開。また、「メイクの詳細分かりやすいように、アップの写真失礼いたします」とつづり、超至近距離からの自撮りもアップした。