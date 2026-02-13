元ＮＭＢ４８で、シンガー・ソングライターの山本彩が１０日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「早くお花見できるくらい暖かくならんかなぁ」とつづり、ジーンズに白のアウターを合わせたコーデを投稿。アウターのフロントチャックを上下胸のあたりで止めたスタイルで、外の階段でポーズを取る様子を複数枚披露した。この投稿にファンからは「お腹よ♥」「布足りてない！」「惚れてまうやろー」「ほん