女優の井桁弘恵が８日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のスタイルを披露した。「ファンクラブイベント無事に終了しました♥」「衣装も昼夜でガラッと雰囲気を変えて」と投稿。両肩と左足があらわになった、黒のスリットドレス、ふわふわの花の模様がついた、白のドレス姿で笑顔を浮かべる様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「全部たまらん」「スタイルも凄いな」「可愛い白ドレス綺麗な黒ドレス」「生脚めっ