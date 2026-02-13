元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が１１日付で自身のＳＮＳを更新。息子とユニバーサル・スタジオ・ジャパンに訪れたことを明かした。「全力推し活日記」と書き出し、「息子と呪術廻戦の推し活でずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパンー！」と投稿。来場者限定販売のポーチを手に、笑顔を浮かべる様子などを複数枚公開した。また、「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写し