【モデルプレス＝2026/02/13】SUPER EIGHTの安田章大が初めて企画から参加し、のんとW主演を務める映画『平行と垂直』が、8月28日に公開決定。監督は小林聖太郎氏が務める。【写真】32歳朝ドラ女優「普段とのギャップがいい」変形ミニスカ姿◆安田章大、映画企画から初参加兄の大貴（だいき／演：安田）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のぞみ／演：