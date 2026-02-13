【モデルプレス＝2026/02/13】DOMOTOの堂本光一が、2月13日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（よる7時54分〜）に出演。Snow Manとバラエティ初共演を果たす。【写真】Snow Manとバラエティ初共演果たす大物ゲスト◆堂本光一＆Snow Man、バラエティ初共演世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功