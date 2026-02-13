【アドレスの勘違い3 アドレス時の体重配分】ボールを上げようと右足体重で構えるから飛距離が落ちる 左足体重で構えたほうが飛距離アップできる 構えたときの体重配分も重要なポイントです。アマチュアゴルファーの場合、ボールを上げようとして右足体重で構える人が多いのですが、そうするとテークバックで右にスエーして、切り返しで左に乗ることができなくなります。ハンドファースト