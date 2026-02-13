北九州市の九州工業大学が開発した新たな超小型衛星が、宇宙空間に放出されました。宇宙工学の分野で世界的に評価されているという九工大。新たな衛星の運用は、ある大きな目標の試金石となります。 2月3日夜、北九州市の九州工業大学戸畑キャンパスです。■白野寛太記者「会場では、皆さんが緊張した表情をしています。」 教授や学生らが見守る大画面には、宇宙から届いたライブ映像。まもなく、彼らが開発した超小型衛星「