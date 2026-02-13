ドル円、下げ渋るも１５２円台に下落ボラティリティの高い相場展開が続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は下げ渋ってはいたものの、１５２円台での推移。ドル円はボラティリティの高い相場展開が続いているが、本日も値幅を伴って上下動した。本日の上下のレンジは１円５０銭程度。 東京時間に１５２円台前半まで下落していたが、その後は１５３円台後半まで買い戻されていた。ただ、ＮＹ時間に入って再