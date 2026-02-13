メッツのフランシスコ・リンドア内野手（３２）が左手有鉤骨の手術を受けた、と米大リーグ公式サイトが１２日（日本時間１３日）に伝えた。復帰まで６週間かかる模様だが、球団は３月２６日（同２７日）の開幕戦までには戻れるだろうと楽観視している。オリオールズのジャクソン・ホリデー内野手（２２）が左手の同箇所を、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手も（２５）右手の同箇所の手術をそれぞれ受けた。２人