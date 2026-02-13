俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）14日放送では、東京都文京区に建つ勝田邸を紹介する。【写真】高低差のある旗竿地『東京都文京区・勝田邸』都心の起伏に富んだエリアにある旗竿地。敷地内にも高低差があり、建物は道路より大分高い位置に建つ。大谷石の階段や植栽に囲まれた前庭など、外構にもこだわりが光る。ポーチはあえて薄暗いトンネル状の空間と