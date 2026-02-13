タレントのはるな愛さん（53）が、バレンタインデーにちなんで交通安全を呼びかけました。はるな愛さん：チョコチョコ安全確認していただいて、安全に走ってください。一日警察署長をつとめたはるな愛さんは、バイクの運転手などにチョコレートを手渡して安全運転を呼びかけたほか、保育園児とともに横断歩道の安全な渡り方を学びました。