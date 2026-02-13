SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』が8月28日に全国公開されることが決定した。 参考：関ジャニ∞ 安田章大、幻のPV撮影も？7年ぶりの映画出演となった『嘘八百』を語る 本作は、大阪を舞台に自閉スペクトラム症（ASD）を持つ兄と結婚を控える妹が織りなすヒューマンドラマ。デビュー作『かぞくのひけつ』で第47回日本映画監督協会新人賞、新藤兼人賞を受賞した小林聖太郎が監督を