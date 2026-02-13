2025年末、映像や音楽業界では生成AIとの「共存」が急速に進んだ。しかし、ドイツの声優たちが2026年1月からNetflixの吹き替え版への出演を自発的に拒否し、大きな波紋を呼んでいる。 （関連：一晩で“宗教”を構築するケースも人間は閲覧のみ、AIエージェント専用SNS「Moltbook（モルトブック）」が話題に） ロイター通信などの報道によると、原因は同社が年初に導入した新しい出演契約だ。この契約に