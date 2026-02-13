退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長らが弁護士法違反の容疑で警視庁に逮捕された。これを受けても、なお退職代行は必要とされるのだろうか？退職代行サービスの存在意義とは。（エス・ピー・ネットワーク取締役副社長首席研究員芳賀恒人）「外部に言わないでね」「違法だから」逮捕は当然か、モームリの悪質性退職代行サービス「モームリ」の運営会社アルバトロスの社長と妻が、弁護士法違反の容疑で警視庁に逮捕