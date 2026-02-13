アイリスオーヤマは2月12日、温め時間を短縮できる機能を搭載した「タイパレンジ 単機能 20L／22L」を全国の家電量販店などで発売した。オンライン価格は20Lモデル（IMB-FD2002）が1万7380円、22Lモデル（IMB-FD2204）が2万1780円。●冷凍食品も時短！ ダイヤル式で簡単操作新製品は、ボタン操作一つで温め時間を短縮できる「時短ブースト機能」を搭載した、タイムパフォーマンスの高い電子レンジ。温めたい食材などのパッケ