オランダのNECで評価急上昇中の日本代表MF佐野航大は今冬、オランダの超名門アヤックスとの個人合意が伝えられた。だが、複数回に渡るオファーを、NECが拒否。ステップアップ移籍は実現しなかった。では、エールディビジの強豪は夏に再獲得に動くのか。オランダメディア『soccernews』は２月11日、「サノは高すぎる、アヤックスは代替案を考えている」と伝えている。 「１月どころか夏も無理なようだ。スカイ・ドイツのフ