【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。2月13日19時54分からの放送は、ゲストに堂本光一、吉田沙保里を迎えて「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」を届ける。 ■オリンピック金メダリストの吉田沙保里も初参戦 世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”なことや技にひとりずつ挑戦して成功、