元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が、番組内で披露した直筆フリップの文字を巡り、MC陣から次々とダメ出しを受ける一幕があった。【映像】中川安奈の若い文字2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街