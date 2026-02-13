◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプ決勝を戦った清水さら選手は「84.00」で4位となりました。1本目、2本目と立て続けに着地に失敗。後がない状況で迎えた3本目でフルメイクを見せた清水選手は、「1本目、2本目コケて3本目は絶対に立たないといけないなという気持ちで挑んで、ターンを決めることはできたんですけど、めちゃくちゃクリー