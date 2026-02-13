2026年バレンタインはチョコレートに異変アリ。カカオが高騰するなか、職人もメーカーも新しい挑戦を始めています。 【写真を見る】カカオ高騰がもたらした「バレンタインチョコ」の“大きな変化”とは？【THE TIME,】 チョコの祭典で人気のチョコは？伊勢丹新宿店（東京・新宿区）で開催中の「〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2026」。みなさん、どんなチョコを買っているのかー「パティシエ エ