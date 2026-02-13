◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子モーグル決勝(大会7日目/現地12日)フリースタイルスキー 男子モーグル決勝では、堀島行真選手が2大会連続銅メダルを獲得。一方で優勝は「ターン」の差で決着となりました。決勝2回目では、堀島選手がコーク1440の大技を決めるなど、83.44をマーク。トップに立ちます。その後、堀島選手としのぎを削るミカエル キングズベリー選手(カナダ)が安定感抜群の滑りで8