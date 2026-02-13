１２日に告示された中道改革連合の代表選（１３日投開票）には、階猛、小川淳也両衆院議員が立候補を届け出た。立憲民主党出身の両氏は政策や党運営への思いをアピールしたものの、明確な対立軸を示すことができず、党再建につながるかは不透明だ。（原新、中田隆徳）「この中から選ばないといけないのか」弱点を指摘「法案への賛否やスキャンダル追及にエネルギーが割かれがちになっていた」階氏は中道改革の党本部で開か