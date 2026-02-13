SUPEREIGHTの安田章大（41）と女優のん（32）が映画「平行と垂直」（監督小林聖太郎、8月28日公開）にダブル主演する。自閉スペクトラム症（ASD）の兄と、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹のヒューマンドラマ。妹に結婚の話が浮上したことで、互いの人生に向き合っていく。安田は「きょうだいの微々たる成長物語であり、その2人と関わる人々が心に棲まわせる寛大、辛辣（しんらつ）、はたまた無関心というあらゆる