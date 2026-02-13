けん玉検定四段の腕前を持つ演歌歌手・三山ひろしが、五段の技である難技『すべり止め極意』と『うぐいすの谷渡り』に挑戦した。【映像】鬼門『うぐいすの谷渡り』に挑戦三山は2月11日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。現在、けん玉検定五段を目指して練習中であることを明かした。黒柳に「ちょっと（技を）見せていただいていいですか？」と振られると、立ち上がって「五段のときに出てくる技『すべり止め極