プロ野球・巨人の1軍キャンプに参加している泉口友汰選手が、キャンプでの手応えとシーズンに向けての意気込みを明かしました。ここまでのキャンプについては「もっと体が張るかなと思ったんですけど、自主トレで追い込んでやってきたので。そこまで張りを感じることもなく、だからといって抜いてるワケではないんですけど(笑)。しっかりやりながら、順調にきています」と充実した様子で語ります。2年目の昨季は大ブレイク。キャリ