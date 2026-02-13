衆議院の新しい議長に、自民党が森英介元法相を推薦する方向で最終調整していることがわかりました。衆院は1月の解散まで額賀氏が議長を務めていました。18日に召集される予定の特別国会では議長選挙が行われますが、複数の与党幹部によりますと、自民党は森氏を推す方向で最終調整に入りました。麻生派の森氏は当選13回で、法相や衆院の憲法審査会会長などを歴任しています。与野党各党は12日、議長を自民、副議長を中道から選ぶ