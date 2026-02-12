Image: Jetson/YouTube 2024年10月16日の記事を編集して再掲載しています。10機くらいでお揃いのダンスとかも良さげ。スウェーデンで生まれた1人乗りのeVTOL（垂直離着陸機）「Jetson ONE」。たった20分しか飛べず、当時で9万2000ドル（約1370万円）もしたのに、初期ロット12機が完売したのが2022年のことでした。 Image: Jetson