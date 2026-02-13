反EV色をあらわにするトランプ大統領。巨大な米国自動車市場は今後どのような変化を迎えるのか。世界の注目が集まるEV一色の未来予想図が世界で崩れつつある。米国はパリ協定を再離脱し、欧州も2035年エンジン車販売禁止の方針を後退。巨額投資のツケにあえぐ世界の自動車メーカーは、〓EV一本足打法〓を、静かに修正し始めた。では、EVの次に来る主役は何か。覇権バトルは、すでに幕を開けている。【写真】トヨタが世界新車販売で