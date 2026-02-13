戦力外、海外挑戦への未練と葛藤「今思うと、本当に恥ずかしい考え方をしていました」。中日、ロッテ、横浜（現DeNA）でプレーし、2009年に現役を引退した山北茂利氏は、苦笑いを浮かべながら当時を振り返った。結果が出ないことを他人のせいにしていた時期もあった左腕。プロ野球人生の引き際は、残酷な現実と向き合う厳しいものだった。2006年にロッテから横浜に移籍し、再起をかけた。移籍1年目は28試合に登板。2008年も32試