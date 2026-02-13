スノーボード女子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、21歳小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。表彰式、カメラが捉えた1枚の写真に反響が広がっている。感慨深く、じっと見つめていた。下に向けた視線の先にあったのは、この日掴んだ銅メダル。2022年の北京五輪で9位だった悔しさをバネにした。大事そうに両手に乗せ、微笑んでいる。喜びを噛