フリースタイルスキー男子モーグル決勝ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。エアで大技のコークスクリュー1440も決めたものの、堀島より難度の低いエアを決めた選手が金メダル、銀メダルを獲得したこともあり、採点にネット上では不満の声も上がった。堀島は10日の予選1回目でライバルを圧