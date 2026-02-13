義妹は買い物が大好き。しかしその計画性のなさに、周囲はヤキモキ。ある日、とうとう家族と喧嘩になったとき、義妹の口から語られた意外な真実とは！？ 筆者の友人C子が実際に体験した義実家エピソードをご紹介します。 浪費家の義妹 義妹はお金の使い方が荒いタイプ。 新しいバッグをお店で見つければ買い、毎日のようにネット通販も利用。さらに「限定」「コラボ商品」の言葉に弱く、「急がないと！」と即購入。 「