おしゃれなキッチン作りを目指している人におすすめなのは、【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチン雑貨」。シンプルなデザインとナチュラルカラーでインテリアに統一感を出しやすく、揃えるだけで簡単におしゃれ見えするキッチンが完成するはず。また、実用性が高く、使い勝手も◎ 今回は、数あるスリコのキッチン雑貨の中でも、FTN編集部がイチオシするアイテムをまとめました。 一度使ったら手放せなくなりそう