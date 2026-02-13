トランプ政権の支持層と重なるアメリカの宗教右派「福音派」の内実を描いた『福音派終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）がベストセラーとなっている。著者で立教大学文学部キリスト教学科教授の加藤喜之氏は、福音派層によるトランプ政権支持と、日本の参政党支持層のあいだに「大衆のあり方」という補助線を引いて読み解く。ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の第4回。第1回から読む）【写真を