漫才師の東京太（あずま・きょうた、本名・菅谷利雄＝すがや・としお）さんが2日に亡くなっていたことが、12日に分かった。82歳。所属していた落語芸術協会などが発表した。 【写真】在りし日の東京太・ゆめ子師匠夫婦漫才で人気を博した 公式サイトでは「令和8年2月2日(月)午後6時30分、当協会所属の漫才師 東京太（本名：菅谷利雄 すがやとしお）が肺癌のため逝去しました」と報告。葬儀については「近親者にて執り行わ