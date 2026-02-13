11月に控えるアメリカ中間選挙を前に、ベネズエラ攻撃やグリーンランドへの領土的威嚇などの振る舞いが続くトランプ政権の行方に注目が集まるなか、日本は"ポスト・トランプ時代"をどう見据えるべきか。共和党政権の支持層と重なるアメリカの宗教右派「福音派」の内実を描いた『福音派終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）著者の加藤喜之氏による読み解きを、ノンフィクション作家の広野真嗣氏が聞いた。（全4回の