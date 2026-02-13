トランプ政権の支持層と重なるアメリカの宗教右派「福音派」の内実を描いた『福音派終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書）がベストセラーとなっている。これまで日本国内では注目されてこなかった一方で、アメリカ政治を大きく左右する福音派とはどのような存在なのか。そして、なぜ同書はベストセラーとなるほど日本の読者に支持されているのか。著者で立教大学文学部キリスト教学科教授の加藤喜之氏に、ノンフィク