先週は雪による中止があって、ＷＩＮ５のキャリーオーバーは今週に持ち越し。京都記念の頭候補には、前走Ｇ１の４、５歳馬【５・３・２・１１】（以降もデータは過去１０年）を重視。エリキング、ヘデントールに高配含みのサフィラをマークするが、ここではヒモ穴候補に目を向ける。最近のトレンドは年明けに１戦している馬が波乱を演出していること。１９年以降は７年連続で少なくとも１頭が馬券圏内に入っており、２２年のア