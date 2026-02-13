ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．（４２）が長女との親子ショットを披露し、思いをつづった。ＭＡＬＩＡ．は、日本の建国記念日である１１日にインスタグラムで「パキスタン人のパパと日本人のママのもとに生まれて日本で生まれて日本で育ちました」と書き出した。「１６歳でカナダへ留学２０代の数年間はハワイで暮らし２０２２年に引っ越してきたドバイも今年で４年目」と振り返り、「いろんな