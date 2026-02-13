◆ミラノ・コルティナ五輪（１２日）【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子で今大会メダル２つを手にしている二階堂蓮（日本ビール）が、公式練習に参加し、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場のラージヒルで初飛びを行った。１回目に１３２・５メートルを飛んだ２回目。緩い追い風を受けたが、力強く飛び出すと攻めのジャンプで空中を切り裂くとヒルサイズにあと２メートル