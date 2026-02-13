9人組グループ・Snow Manが出演する、13日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後7：54）は、ゲストに堂本光一、吉田沙保里を迎えて「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」を届ける。光一とSnow Manがバラエティー初共演を果たす。【番組カット】プレッシャーゲームに挑戦する堂本光一世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や