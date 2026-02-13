◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日カーリング女子1次リーグ（2026年2月13日コルティナ・カーリング五輪競技場）女子1次リーグが開幕。日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は第2戦でデンマーク（同8位）と対戦。7−7でエクストラエンドに突入し、7−10で敗れた。初戦のスウェーデン戦も4−8で敗れ、2連敗スタートとなった。第1エンドの吉村の1投目。手にしたのはデンマークが使用する赤のストーンだった。「準