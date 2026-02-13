13日午前6時48分ごろ、鹿児島県、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鹿児島県の与論町、沖縄県の名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、那覇市、糸満市、沖縄市、豊見城市