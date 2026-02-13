5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』が8月28日に公開される。安田が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加し、『かぞくのひけつ』（06）で鮮烈なデビューを飾って以来、着実にキャリアを積み重ねる小林聖太郎監督とタッグ。安田は自閉スペクトラム症（ASD）の兄、のんは兄を支えるカウンセラーの妹を演じる。【写真】圧巻の世界観…安田章大主演テント演劇が映像化兄