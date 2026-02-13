SUPER EIGHT安田章大（41）と女優のん（32）が、映画「平行と垂直」（小林聖太郎監督、8月28日公開）でダブル主演を務めることが12日、分かった。安田は自らの意志で初めて映画製作の企画段階から参加し、自閉スペクトラム症（ASD）者という役どころに挑んだ。安田演じる大貴と結婚を控える妹の希（のん）の絆を描くヒューマンドラマ。安田が劇作家で女優の山野海（60）のオリジナル脚本に感銘を受け、以前出演した映画「ばしゃ馬