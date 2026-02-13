世界に通じる北海道ブランドとして選ばれる「北のハイグレード食品」の発表会がことしも開かれ、食のエキスパートが厳選した24品目がお披露目されました。道産の仔牛の肉を使って、牛脂と塩のみで作るコンビーフに風味豊かな味わいの無添加・洋風万能調味料まで！道産食品の魅力発信を目的に選ばれる「北のハイグレード食品」は、2011年に選定が始まって以来、これまで200を超える商品が認定されています