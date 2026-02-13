札幌・西警察署は2026年2月12日、中国籍の男2人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。逮捕されたのは千葉県に住む無職の中国籍の男（25）と神奈川県に住む自称・塗装工の中国籍の男（20）です。2人は2025年11月26日ごろから12月10日までの間、別の人物と共謀のうえ、電話やメールで金融機関職員や警察官などを装い、札幌市西区に住む50代男性に対し「逮捕状が出ていて、身体を拘束する代わりに資産を拘束する必要があるが