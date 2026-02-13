衆議院選挙で惨敗した中道改革連合の新しい代表が13日に決まります。中道の代表選挙には、立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏が立候補し、公明党の出身者は出ませんでした。中道・階猛氏：今まさに私たちの党は逆境のさなかにあります。いかなる風雪にも立ち向かい前に進んでいく覚悟で、この選挙に臨んでおります。中道・小川淳也氏：野党第一党として将来あるべき社会像を示す。代表に就任することを通して、実践・実現をしてい